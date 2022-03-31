Португалия: туризм в феврале вырос более чем на 500 процентов

Четверг, 31 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: туризм в феврале вырос более чем на 500 процентов

Цифры определенно позволяют говорить об улучшении ситуации в отрасли.

По данным Национального института статистики (INE), в феврале количество туристов продолжало расти.

Было зарегистрировано 1,2 млн гостей и 2,9 млн ночевок, что соответствует росту на 507% и 527,1% в годовом исчислении соответственно.

Таким образом, рост превзошел январские показатели, когда количество гостей увеличилось на 182,3%, а количество ночевок - на 185%.

Тем не менее, значения все еще ниже тех, которые наблюдались в феврале 2020 года, до пандемии.

По данным INE, в феврале 36% объектов размещения туристов были закрыты или не имели движения гостей (по сравнению с 41,6% в январе).

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