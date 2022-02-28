Португалия: туризм в январе превзошел уровень 2021 года

Об этом свидетельствует краткая оценка, опубликованная 28 января Национальным статистическим институтом (INE). «Уровни, достигнутые в январе, были, однако, ниже, чем в январе 2020 года, когда еще не было последствий пандемии», - говорится в сообщении.

В январе национальные туристические объекты приняли 853 200 гостей, что составило в общей сложности два миллиона ночевок.

Эти цифры представляют собой увеличение в годовом исчислении на 183,7% и 185,9% соответственно. Но, несмотря на постоянное восстановление по сравнению с прошлым годом, результаты все еще ниже уровня 2019 года.

По сравнению с январем того же года количество гостей сократилось на 39,9%, а количество ночевок снизилось на 38,8% .

Среди гостей Португалии преобладали британцы (14,6%), за ними следуют рынки Германии (13,4%) и Бразилии (9,4%).

Что касается наиболее востребованных мест, то в столичном районе Лиссабона в ноябре было сосредоточено 27,8% ночевок, за ним следуют Север (17,7%), Алгарве (17,3%) и Мадейра (16,9%).

В январе 41% объектов размещения туристов были закрыты или не имели движения постояльцев (37% в декабре).