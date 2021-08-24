Португалия: туризм вернулся в Порту и на север страны

Президент по туризму Порту и севера Португалии Луиш Педру Мартинш связывает эти цифры «с возвращением международного туризма с повышенным вниманием к европейским рынкам».

Он убежден, что «мы находимся на этапе восстановления уверенности в путешествиях, а Порту и север Португалии явно занимают хорошие позиции в предпочтениях туристов из-за рубежа».

В Дору, Минью и Траз-уш-Монтеш, аналогично тому, что произошло год назад, заполняемость уже превышает 80%. Нужно обратить внимание, что для текущего момента характерно бронирование практически в последнюю минуту, без долгосрочного планирования.

Интерес к региону обеспечен, в числе прочего, активностью Turismo do Porto e Norte. Новая рекламная кампания «Проснись вместе с Порту и Севером», сегментированное продвижение и активная работа с иностранными журналистами принесли весомые плоды.

Надежды на дальнейшее развитие связаны с возвращением авиарейсов в регион, в том числе из далеких стран: Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Канада являются очень важными рынками для Порту и севера Португалии.