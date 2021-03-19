Португалия: турнир по гольфу серии Masters отложен

Даты перенесли из-за ограничений на поездки, вызванных пандемией Covid-19, о чем объявил European Tour.

«Все участники турнира, как в Португалии , так и на европейском уровне, упорно трудились , чтобы состоялось это событие, которое было важной частью нашего календаря с 2007 года. К сожалению, было просто невозможно организовать мероприятие в следующем месяце, и теперь мы должны проанализировать возможность переноса его на более позднее время в этом году», - сообщил исполнительный директор европейского тура Кейт Пелли.

«Мы очень разочарованы непрекращающимися проблемами, связанными с международными поездками, которые привели к переносу проведения Portugal Masters», - подчеркнул Пелли, не указав возможных альтернативных дат проведения португальского турнира.