Португалия: турпоток в страну продолжает расти

С прошлого года туристический поток в Португалию вырос на 7%. Вместе с ним выросла и общая прибыль туристического сектора. Об этом португальским СМИ накануне сообщили представители Министерства туризма.

«Август и сентябрь отличались хорошим спросом. Если мы сохраним этот темп роста, то к концу года общее количество туристов составит 27 миллионов человек, на 2 миллиона больше, чем в 2018 году», - поделилась прогнозом глава Минтуризма Ана Годиньо.

Общая выручка, по данным чиновников, выросла примерно на 6% и составила 17 млрд евро. В целом за три года прибыль увеличилась на 45%. Также в министерстве отметили, что количество проведенных ночей в отелях увеличилось на 4,2%, а прибыль гостиничного бизнеса возросла в среднем на 12% до 417 млн евро.