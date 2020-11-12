Португалия: тысячи авиапассажиров ожидают возврата денег за отмененные рейсы

Четверг, 12 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: тысячи авиапассажиров ожидают возврата денег за отмененные рейсы

Португальская ассоциация защиты прав потребителей Deco уже получила почти 6700 запросов о помощи от пассажиров.

Множество людей не смогли возместить суммы, уплаченные за авиаперелеты.

Пандемия затронула авиацию и привела к резкому сокращению количества рейсов. Хотя по закону авиакомпании обязаны возвращать деньги, уплаченные за билеты, в течение семи дней, этого не происходит, и тысячи людей месяцами ждут возмещения.

Ассоциация Deco обвиняет авиакомпании в том, что они навязывают клиентам ваучеры вместо денег.

Национальное управление гражданской авиации (ANAC) подтверждает большое количество жалоб без указания их количества.

Помимо этого, жалобы на операторов также появляются в социальных сетях и на онлайн-порталах. TAP, например, сообщил изданию Jornal de Notícias, что «чрезвычайно большое количество запросов на возврат средств» является основной причиной задержек.

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