Португалия: тысячи иммигрантов покинули страну из-за кризиса

Тысячи иммигрантов были вынуждены уехать из Португалии из-за кризиса, разыгравшегося на фоне эпидемии. Многие из них остались без работы и средств к существованию. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.

По данным издания, в период с марта по май этого года на родину вернулись 2000 бразильцев, большинство из них находились в «крайне уязвимой ситуации». В апреле и мае сотни украинских граждан вернулись домой пятью авиарейсами. Кроме этого, по данным статистики, иммигранты стали чаще прибегать к помощи благотворительных организаций с просьбой предоставить жилье или продукты питания.

Представитель консульства Бразилии Эдуардо Хосанна сообщил, что число обращений за помощью значительно возросло. При этом, кризис больше всего отразился на иммигрантах, к началу эпидемии находившихся в процессе легализации. Как и Украина, Бразилия организовала 5 авиарейсов, которые вернули домой 720 человек.

«В условиях безработицы для людей без рабочего контракта, финансовой поддержки, как, например, режим lay-off попросту не существует, - заявил JN социолог Жуао Пейшото. – Если у данной категории иммигрантов нет сбережений, часто возвращение домой – единственно возможное решение».