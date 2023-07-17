Португалия: тысячи пассажиров выбирают круизы по Дору

Оборот круизов на корабле-отеле и на маршруте одного дня на Виа Навегавел-ду-Дору выросла на 19% в период с января по июнь 2023 года, сообщила в эту пятницу администрация портов Дору, Лейшойнш и Виана-ду-Каштелу (APDL).

В заявлении APDL отмечается уровень роста совокупного движения «на маршрутах, охватывающих всю длину Виа Навегавел-ду-Дору (VND), от побережья до внутренних районов и до территории Испании», по сравнению с 2022 годом и после двух лет ограничений пандемии.

В описании организация указывает, что «в круизах на корабле-отеле наблюдался рост более чем на 19%, а общее количество пассажиров в июне составило 41 894 человека», в то время как в «однодневных круизах рост зарегистрирован в за тот же период составляет более 19%, всего 49 987 пассажиров».

Учитывая, что месяцы с июня по октябрь еще более активны, в 2023 году ожидаются большие результаты для движения по водному пути Дору, улучшая единственный внутренний водный путь в Португалии, а также с точки зрения соединения между побережьем и внутренними водами.