Португалия: тысячи подписей против разведки лития в Визеу
Исследование добычи так называемого белого золота продолжает вызывать множество сомнений.
Прежде всего, с критикой выступает население охваченных территорий и экологические ассоциации.
В Визеу три организации, связанные с окружающей средой, все еще продвигают петицию против разведки полезных ископаемых: AZU , Associação Olho Vivo и Movimento Contra Mineração Beira Serra.
Экологи считают, что добыча не принесет прибылей в охватываемые районы. Петицию подписали на улицах более двух тысяч человек.
В районе Визеенсе геологоразведочные работы запланированы в муниципалитетах Визеу, Нелаш, Мангуалде, Пеналва-ду-Каштелу и Тондела.
«Нет никакой выгоды, только разрушение. Это жестокая деятельность с транснациональными корпорациями, которые пришли зарабатывать миллионы», - утверждает лидер экологической ассоциации Антониу Миньоту.
Он также напоминает, что регион Бейраш все еще страдает от воздействия шахт, в частности урановых карьеров.
«У нас уже есть жесткая экологическая ответственность, которая разрушила большую часть недр и вызвала уничтожение водных ресурсов», - говорит Миньоту.
Экологические ассоциации просят мэров выступить против запланированных разведок и требуют, чтобы политические партии разъяснили свои позиции в ходе ближайшей кампании по выборам в законодательные органы.