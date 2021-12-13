Португалия: тысячи подписей против разведки лития в Визеу

Понедельник, 13 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: тысячи подписей против разведки лития в Визеу

Исследование добычи так называемого белого золота продолжает вызывать множество сомнений.

Прежде всего, с критикой выступает население охваченных территорий и экологические ассоциации.

В Визеу три организации, связанные с окружающей средой, все еще продвигают петицию против разведки полезных ископаемых: AZU , Associação Olho Vivo и Movimento Contra Mineração Beira Serra.

Экологи считают, что добыча не принесет прибылей в охватываемые районы. Петицию подписали на улицах более двух тысяч человек.

В районе Визеенсе геологоразведочные работы запланированы в муниципалитетах Визеу, Нелаш, Мангуалде, Пеналва-ду-Каштелу и Тондела.

«Нет никакой выгоды, только разрушение. Это жестокая деятельность с транснациональными корпорациями, которые пришли зарабатывать миллионы», - утверждает лидер экологической ассоциации Антониу Миньоту.

Он также напоминает, что регион Бейраш все еще страдает от воздействия шахт, в частности урановых карьеров.

«У нас уже есть жесткая экологическая ответственность, которая разрушила большую часть недр и вызвала уничтожение водных ресурсов», - говорит Миньоту.

Экологические ассоциации просят мэров выступить против запланированных разведок и требуют, чтобы политические партии разъяснили свои позиции в ходе ближайшей кампании по выборам в законодательные органы.

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