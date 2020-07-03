Португалия: тысячи работников отелей и ресторанов под угрозой сокращения

Португальская ассоциация гостиниц и ресторанов (AHRESP) заявила о “беспрецедентном” кризисе в гостиничном и ресторанном бизнесе. Рестораны и отели по-прежнему пустуют, под угрозой закрытий из-за нехватки средств 38% компаний в сфере питания и 18% фирм в гостиничном бизнесе.

Данные AHRESP опубликовала на основании ежемесячного опроса предпринимателей. В Ассоциации уже назвали ситуацию тревожной и отметили, что наблюдают «беспрецедентный кризис в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса». Под угрозой, по их подсчетам, находятся десятки тысяч рабочих мест.

24% фирм в сфере ресторанного бизнеса заявили об убытках выше 40%, еще в 22% компаний рассказали о потерях в 60%. Больше половины рестораторов сообщили, что без государственной поддержки не смогут выдать зарплату работникам в конце этого месяца. В каждой четвертой компании считают, что не смогут сохранить все рабочие места до конца года.

Похожая ситуация в гостиничном бизнесе. 46% компаний считают, что уровень занятости в этом сезоне не превысит 25%, а около 17% компаний ожидают занятость от 25% до 50%. 42% опрошенных отельеров заявили, что не смогут перечислить заработную плату сотрудникам в конце месяца без дополнительной поддержки. 12% компаний предполагают, что не смогут сохранить все рабочие места до конца года.