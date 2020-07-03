Португалия: тысячи работников отелей и ресторанов под угрозой сокращения

Пятница, 03 Июль 2020 Португалия

Португалия: тысячи работников отелей и ресторанов под угрозой сокращения

AHRESP опубликовала ежемесячный опрос предпринимателей.

Португальская ассоциация гостиниц и ресторанов (AHRESP) заявила о “беспрецедентном” кризисе в гостиничном и ресторанном бизнесе. Рестораны и отели по-прежнему пустуют, под угрозой закрытий из-за нехватки средств 38% компаний в сфере питания и 18% фирм в гостиничном бизнесе.

Данные AHRESP опубликовала на основании ежемесячного опроса предпринимателей. В Ассоциации уже назвали ситуацию тревожной и отметили, что наблюдают «беспрецедентный кризис в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса». Под угрозой, по их подсчетам, находятся десятки тысяч рабочих мест.

24% фирм в сфере ресторанного бизнеса заявили об убытках выше 40%, еще в 22% компаний рассказали о потерях в 60%. Больше половины рестораторов сообщили, что без государственной поддержки не смогут выдать зарплату работникам в конце этого месяца. В каждой четвертой компании считают, что не смогут сохранить все рабочие места до конца года.

Похожая ситуация в гостиничном бизнесе. 46% компаний считают, что уровень занятости в этом сезоне не превысит 25%, а около 17% компаний ожидают занятость от 25% до 50%. 42% опрошенных отельеров заявили, что не смогут перечислить заработную плату сотрудникам в конце месяца без дополнительной поддержки. 12% компаний предполагают, что не смогут сохранить все рабочие места до конца года.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)