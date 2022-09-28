Португалия: тюрьму в Лиссабоне могут закрыть

Министр юстиции Катарина Сарменту-и-Каштру заявила 27 сентября, что закрытие лиссабонской тюрьмы является приоритетом, хотя это не то, что можно сделать за одну ночь.

«В искусстве управления необходимо установить приоритеты, и закрытие Лиссабонской тюрьмы, по сути, является приоритетом», - сказала она.

Во время посещения тюрьмы Коимбры Катарина Сарменту-и-Каштру подчеркнула, что осуждение Португалии Европейским судом по правам человека после того, как заключенный подал жалобу на отсутствие условий в лиссабонской тюрьме, относится к предыдущему периоду вмешательство, которое было «абсолютно необходимым».

«Это конкретное решение относится к тому времени, когда в тюрьме Лиссабона еще не были проведены улучшения, и они повлияло, например, на личную жизнь заключенных, когда они пользуются туалетами. Это было в то время, когда мы столкнулись с ситуацией переполненности, чего сегодня не бывает», - заявила она.

Несмотря на улучшения и то, что переполненность осталась в прошлом, министр юстиции заверила, что намерена закрыть Лиссабонскую тюрьму. «Это не то, что мы можем сделать за одну ночь, но мы собираемся это сделать», - заключила Катарина Сарменту-и-Каштру.