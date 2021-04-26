Португалия: у 15,5 процентов населения уже есть антитела против Covid-19

Север, Лиссабон и долина реки Тежу, Центр и Алентежу - регионы с самой высокой распространенностью.

По данным исследования, у 15,5% населения Португалии уже есть антитела против Covid-19, причем большинство случаев возникло после естественного заражения. В то же время этот процент возрастает как минимум до 74,9% в конкретном случае людей, вакцинированных против SARS-CoV-2.

Что касается возрастной группы, оказывается, что серологическая распространенность выше среди взрослого населения трудоспособного возраста и ниже в группе от 70 до 70 лет. Что касается возрастной группы до 20 лет, то процент антител, оцененный для этой группы, «не ниже, чем у взрослого населения», поясняет учреждение, возглавляемое Фернандуш Алмейда.

Эти выводы также указывают на наличие значительных различий в отношении конкретно вакцинированного населения. В этой группе процент людей со специфическими антителами составлял 74,9% и увеличился до 98,5%, если рассматривать только людей, вакцинированных двумя дозами не менее семи дней назад. Однако в своем заявлении INSA указывает, что «эти оценки следует интерпретировать с осторожностью», поскольку, похоже, небольшое количество вакцинированных людей участвовало в этом исследовании.

Однако институт отмечает, что данные «подтверждают ожидаемый эффект повышения иммунитета населения против SARS-CoV-2 по мере реализации программы вакцинации». Следует отметить, что Португалия ожидает, что 70% взрослого вакцинированного населения получат хотя бы одну дозу вакцины к концу лета - цель, также поставленная ЕС.

Это новое исследование является продолжением Национальной серологической группы, которая проводилась в период с мая по июль прошлого года, и в нем приняли участие 8 463 добровольца, проживающих в Португалии, проживающих в Португалии в период с 2 февраля по 31 марта 2021 года. эти результаты будут опубликованы в первой половине мая. В предыдущем исследовании исследователи пришли к выводу, что предполагаемый процент населения Португалии с антителами к SARS-Cov-2 составлял 2,9%.