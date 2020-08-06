Португалия: у башни Centum Cellas появится интерпретационный центр

Строительство интерпретационного центра для древних руин, о появлении которых существует множество теорий, обойдется муниципалитету в 600 тыс. евро.

Интерпретационный центр можно рассматривать как особый тип музея с информационным центром, или как разновидность экомузея. Центры интерпретации используют различные презентационно-информационные возможности с тем, чтобы помочь посетителям понять важность местного наследия. Помимо предоставления информации и презентаций, могут устраиваться мини-спектакли и т. д.

Восстановление Torre de Centum Cellas принесет муниципалитету дополнительную ценность, поможет продвигать и развивать внешний и внутренний туризм в Португалии.

Проект должен сохранить культурное наследие для потомков, уберечь древнее строение от неизбежного риска оползней и создать интерпретационный центр. Центр интерпретации расположится недалеко от башни – примерно в десяти метрах, в нем португальские и иностранные туристы смогут узнать различные версии о происхождении данного памятника.

Работы должны начаться в ближайшие три месяца, а их завершение ожидается в течение года. На самом уровне башни архитектурное вмешательство станет незаметным с «минимально возможным визуальным воздействием», чтобы не повредить ценный памятник.

«Руины привлекли всеобщее внимание, вызвав самые разнообразные теории и породив бессчетное количество легенд. Одна из них гласит, будто Torre de Centum Cellas была тюрьмой с сотней камер, отсюда и название Centum Cellas (сто клеток)», – говорится в муниципальной информации.