Португалия: у берегов Алгарве заметили гигантскую акулу

Понедельник, 18 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: у берегов Алгарве заметили гигантскую акулу

По словам биологов, этот вид рыб безопасен для людей.

В минувшую субботу недалеко от города Фару отдыхающие заметили так называемую гигантскую акулу. 7-метровое животное грелось на солнце вблизи берега. В «Википедии» рыба описывается как имеющая «массивное рыхлое тело, коническое рыло, огромный рот и очень крупные жаберные щели». Однако, несмотря на угрожающий вид, животное питается исключительно планктоном, плавая в море с открытой пастью и заглатывая его. Это — второй по величине вид рыб после китовой акулы, достигающий 8 метров в длину.

Снимок животного удалось сделать туристами. При этом отдыхающие уверяют, что акула была размером с их лодку.

Морской биолог Элио Висенте сообщил журналистам издания Correio da Manhã, что присутствие животного у берегов Алгарве обычное явление и подтвердил, что рыба безопасна для людей.

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