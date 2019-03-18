Португалия: у берегов Алгарве заметили гигантскую акулу

В минувшую субботу недалеко от города Фару отдыхающие заметили так называемую гигантскую акулу. 7-метровое животное грелось на солнце вблизи берега. В «Википедии» рыба описывается как имеющая «массивное рыхлое тело, коническое рыло, огромный рот и очень крупные жаберные щели». Однако, несмотря на угрожающий вид, животное питается исключительно планктоном, плавая в море с открытой пастью и заглатывая его. Это — второй по величине вид рыб после китовой акулы, достигающий 8 метров в длину.

Снимок животного удалось сделать туристами. При этом отдыхающие уверяют, что акула была размером с их лодку.

Морской биолог Элио Висенте сообщил журналистам издания Correio da Manhã, что присутствие животного у берегов Алгарве обычное явление и подтвердил, что рыба безопасна для людей.