Португалия: у молодежи зарплаты растут медленнее, чем у их бабушек

Для профессионалов, родившихся в 1990-е годы, каждый дополнительный год обучения означает повышение средней заработной платы на 5%, что составляет половину от того, что было зарегистрировано в поколении 1940-х годов.

«Различия между поколениями в важности образования с точки зрения увеличения заработной платы могут быть результатом нескольких факторов, а именно качества образования, спроса на более высокий уровень образования со стороны компаний, соответствия между предоставленным образованием и желаемым образованием», - говорит Педро Мартинш, профессор Школы бизнеса и экономики Нова (Nova SBE) и автор исследования «Равенство поколений на рынке труда в Португалии».

Больший вес секторов с более низкими доходами по заработной плате также может объяснить это искажение между эволюцией заработной платы и квалификации, поскольку они оказывают негативное влияние на средний показатель.

К тому же выход на рынок труда во время кризиса, как и нынешняя пандемия, навсегда оставляет шрам: снижение заработной платы на 5% на протяжении всей карьеры.

Хотя ускоряющее влияние образования на заработную плату из поколения в поколение замедляется, Педро Мартинс отстаивает необходимость постоянного стремления к обучению.