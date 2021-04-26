Португалия: у пассажиров TAP на руках ваучеры на 282,5 млн евро

Пандемия оставила много самолетов на земле, а пассажиров - без рейсов, которые они планировали совершить. Альтернативой при отмене рейсов был возврат или ваучер, чтобы клиенты могли использовать эти суммы позже. В TAP за 2020 год было выдано ваучеров на сумму 282,5 млн евро.

Эта сумма намного превышает 9 497 376 евро, зафиксированные в 2019 году. Выпуск ваучеров, которые могут использоваться только в одной компании, вызвал споры, поскольку Португалия была одной из 12 стран, которые обратились к Европейской комиссии с просьбой разрешить возмещение только таким образом, но власти Сообщества отказались от изменения правил в отношении права пассажира, вынуждая авиакомпании предлагать возможность возврата денег.

«В результате пандемии Covid-19 31 декабря 2020 года было создан фонд в размере 10,4 млн евро, относящийся к компенсации пассажирам, чьи претензии обрабатываются компанией», - говорится в сообщении компании.

Напомним, что у TAP в 2020 году количество перевезенных пассажиров упало на 72,7%, а убытки увеличились до 1230 миллионов евро.