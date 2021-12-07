Португалия: у плащей из Алентежу якобы объявился владелец

Ремесленников, изготавливающих традиционные плащи Алентежу, удивили заказные письма, в которых кто-то заявляет об исключительных правах на изображение плащей-капотеш и пальто-самарраш.

Первоначально письмо было воспринято как шутка с дурным тоном, но этот вопрос уже вызывает беспокойство в секторе, в результате чего региональное управление культуры Алентежу вмешалось и потребовало отмены регистрации.

Региональный директор по культуре Алентежу Ана Паула Амендойра считает, что дело является «серьезным», и уже задействовала правовые механизмы, чтобы остановить этот процесс.

«Мы говорим о типичных элементах традиционной одежды в нашем регионе. Регистрация исключительного права на их продажу является совершенно ненормальной», - отмечает директор, который также продвигает процесс регистрации этих предметов в Национальном реестре культурных ценностей и нематериального наследия.

Ана Паула Амендоэйра хочет пойти дальше, чтобы избежать новых эпизодов в будущем, уже установив контакты с различными организациями, чтобы получить регистрацию происхождения этих предметов одежды с многовековой историей.

Эти плащи изначально были нарядом пастуха, но их носили даже короли. Много лет назад классические дизайны снова вернулись в моду.