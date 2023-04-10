Португалия: у половины португальцев дома было холодно зимой

Более 50% португальцев говорят, что прошлой зимой им было холодно дома из-за роста цен на электроэнергию.

При этом 60% говорят, что они привыкли чувствовать дома низкие температуры.

Волна холода этой зимой не осталась незамеченной в домах более половины португальцев.

Согласно опросу, проведенному Portal da Construção Sustentável (PCS), более 50% португальцев считают, что этой зимой дома было холоднее из-за увеличения затрат на электроэнергию.

Результаты, опубликованные 10 апреля, показывают, что большинство респондентов (89%) считают свой дом термически некомфортным, и только 11% говорят, что живут в комфортном доме.

88,4% заявили, что у них значительно увеличилось потребление энергии для кондиционирования воздуха в доме, а также было обнаружено, что во всех районах страны тепловой дискомфорт является общим.

В то время как более 50% португальцев признают, что этой зимой им было холоднее дома из-за повышения стоимости энергии, около 60%, как говорят, привыкли к холоду дома , чтобы не потреблять больше энергии. поскольку они предполагают, что не в состоянии оплатить счет.

По оценке, от 1,2 до 2,3 миллиона португальцев живут в условиях умеренной энергетической бедности, а от 660 до 740 тысяч человек находятся в ситуации крайней энергетической бедности.

Исследование PCS также показывает, что 64% ​​португальцам холодно дома, они прибегают к оборудованию и большему количеству одежды, чтобы преодолеть свои потребности в тепловом комфорте.

32% используют только оборудование, а 16% используют больше одежды, и причина заключается в экономии денег. «Что указывает на энергетическую бедность, в которой живет страна», - указывается в обзоре.

Опрос проводится в то время, когда правительство признает, что оно пересматривает программу Vale de Eficiência , программу Экологического фонда, которая распределяет субсидии для частных инвестиций в решения по энергоэффективности, поскольку считает, что она имеет низкую эффективность.

По словам государственного секретаря по энергетике и климату Аны Гувейи, исполнительная власть должна оказать поддержку трем ваучерам вместо одного, «чтобы воплотить в жизнь преобразующие и действенные вмешательства».

Согласно опросу PCS, относительно предыдущих заявок только 8% подали заявки и получили финансирование. Другими словами, менее одной семьи из 100 подали заявку и получили финансирование.

Из присужденного финансирования большая часть была сделана на покупку новых оконных рам, за которыми следуют (в порядке убывания) инвестиции в фотоэлектрические солнечные панели, кондиционирование воздуха, тепловой насос, рекуперацию тепла и солнечные тепловые панели.

Большинство из тех, кто получил финансирование, говорят, что температурный комфорт улучшился.

Но с точки зрения строительных материалов для улучшения теплового комфорта учитывались только окна.

«Ни один респондент не использовал средства для утепления своего дома», - подчеркивается в исследовании, добавляя, что многие бенефициары прибегли к покупке тепловых насосов и кондиционеров (оба основных потребителя энергии) в рамках этой программы.