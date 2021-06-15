Португалия: у половины студентов ухудшилось психическое состояние

В заявлении Академической федерации Лиссабона ( FAL), представляющей 24 студенческие ассоциации в столичном районе Лиссабона, указано, что в исследовании «Влияние Covid-19 на студентов высших учебных заведений» оценивалось психическое здоровье и успеваемость и учитывались ответы 4013 студентов.

Примерно 55% студентов утверждают, что у них значительно ухудшилось состояние психического здоровья, а 38% сообщили, что эти чувства повлияли на их успеваемость.

Лишь 17% заявили, что обращались за специализированной помощью в области психического здоровья во время пандемии.

Из числа студентов, которые ответили, что они не обращались за специализированной помощью, 42,7% заявили, что не обратились за помощью, потому что преодолели трудности в одиночку, 40% преодолели их при поддержке семьи или друзей, 22,6% не обращались за помощью по экономическим вопросам, 17,5% - из-за стыда или предрассудков, 10,3% - из-за отсутствия знаний о решениях и 19,9% - из-за отсутствия проблем, связанных с психическим здоровьем.

Результаты опроса также показывают, что около 62% студентов не знали о решениях в сфере психологической или психиатрической поддержки, предоставляемых высшими учебными заведениями.

Из студентов, которые ответили, что они знают о решениях психологической или психиатрической поддержки, предоставляемых вузами, только 13,7% заявили, что они уже пробовали их.

Из студентов, попробовавших решения вузов, 56,1% заявили, что не добились решения своей проблемы.

В заявлении FAL подчеркивается, что результаты «демонстрируют не только разрушительное воздействие пандемии на психическое здоровье студентов высших учебных заведений и, следовательно, на их академическую успеваемость, но и препятствия для доступа к психологической и психиатрической поддержке».

Федерации и академические студенческие ассоциации предлагают, чтобы во всех вузах было гарантировано внедрение, надзор и надлежащее обслуживание офисов поддержки, а преподавательский и непреподавательский персонал был проинформирован об этих механизмах и обучен для выявление и сигнализации случаев. Они также просят возобновить работу бесплатных линий психологического консультирования.