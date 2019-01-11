Португалия: у Роналду потребуют образец ДНК

Информацию подтвердил адвокат 33-летнего нападающего. Он охарактеризовал запрос американской полиции как соблюдение стандартной процедуры в такого рода расследованиях. Юрист напомнил о позиции самого футболиста, утверждающего, что половая связь с Майоргой была по обоюдному согласию.

9 января британская модель Жасмин Леннард заявила о том, что у нее есть компромат на португальца. Бывшая девушка футболиста утверждала, что Роналду якобы угрожал ей расправой в случае возможной измены.