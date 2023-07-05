Португалия: у семей вдвое меньше сбережений, чем у других европейцев

Разница по сравнению со средним показателем домохозяйств в еврозоне никогда не была больше.

Инфляционная среда и постоянный рост процентных ставок продолжают оказывать давление на бюджеты домохозяйств. Это отражается в снижении нормы сбережений.

Согласно данным, опубликованным 4 июля Евростатом, средний уровень сбережений португальских семей составил 7,45%.

Это падение на 118 базисных пунктов по сравнению с 8,63% в последнем квартале 2022 года и на 49 базисных пунктов ниже по сравнению с 7,94% год назад.

Норма сбережений португальских семей в настоящее время составляет почти половину нормы сбережений семей в странах еврозоны, которая в первом квартале составляла 14,1%.

Данные Евростата также показывают, что уровень валовых инвестиций португальских домохозяйств в первом квартале этого года составил всего 5,35%, что примерно на 44 базисных пункта ниже, чем в предыдущем квартале.

Это самое низкое квартальное значение, по крайней мере, со второго квартала 2020 года (начало ряда Евростата) и почти половина показателя, зарегистрированного европейскими домохозяйствами (10,29%).

С момента появления ряда Евростата разница в уровне валовых инвестиций между португальскими и европейскими домохозяйствами никогда не была такой большой.

Уровень валовых инвестиций домашних хозяйств определяется как валовое накопление основного капитала, деленное на валовой располагаемый доход, причем последний корректируется на изменение чистой доли домашних хозяйств в резервах пенсионных фондов.

По данным Евростата, «инвестиции домохозяйств заключаются в основном в покупке и ремонте домов».