Португалия: у удаленных работников появляются новые права

Речь идет о предложении PS, которое было одобрено 3 ноября, но еще требует подтверждения в Рабочей комиссии.

Предложение, одобренное депутатами, гласит, что работодатели должны воздерживаться от контактов с рабочими в периоды отдыха. Нарушение этой обязанности является серьезным правонарушением.

Работодатели больше не смогут связываться с работниками в нерабочее время, за исключением «форс-мажорных ситуаций». Если не соблюдать период отдыха, компания будет обвинена в серьезном правонарушении, грозящем штрафом до 9690 евро .

Эта поправка к Трудовому кодексу, которую депутаты назвали «обязанностью воздерживаться от контактов», распространяется на всех работников, независимо от того, выполняют ли они свои функции лично или удаленно.