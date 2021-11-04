Португалия: у удаленных работников появляются новые права
Компании, которые связываются с работниками в нерабочее время, рискуют получить штраф до 9690 евро.
Речь идет о предложении PS, которое было одобрено 3 ноября, но еще требует подтверждения в Рабочей комиссии.
Предложение, одобренное депутатами, гласит, что работодатели должны воздерживаться от контактов с рабочими в периоды отдыха. Нарушение этой обязанности является серьезным правонарушением.
Работодатели больше не смогут связываться с работниками в нерабочее время, за исключением «форс-мажорных ситуаций». Если не соблюдать период отдыха, компания будет обвинена в серьезном правонарушении, грозящем штрафом до 9690 евро .
Эта поправка к Трудовому кодексу, которую депутаты назвали «обязанностью воздерживаться от контактов», распространяется на всех работников, независимо от того, выполняют ли они свои функции лично или удаленно.