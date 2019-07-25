Португалия: у всех португальцев будет семейный врач

Премьер-министр Португалии заявил, что, если медицинская реформа будет проходить в том же темпе, как сегодня, и будут использованы все выделенные средства, то к концу каденции текущего парламента у 97% жителей страны будет собственный семейный врач.

Антониу Кошта сделал данное заявление вчера после открытия медицинского пункта в Алмаргем-ду-Биспо, в муниципалитете Синтры, на церемонии, на которой также выступила министр здравоохранения Марта Темидо, пишет ТАСС.

На церемонии в первом из пяти медицинских центров, которые будут открыты в течение дня в муниципалитетах Синтры и соседней Амадоры, и которые будут обслуживать полмиллиона человек, Кошта назвал цели программы своего социалистического правительства с точки зрения обеспечения общенационального первичного медицинского обслуживания. «Включая завершенные работы или проекты, у нас есть сто новых проектов в медицинских центра страны. Цель состояла в том, чтобы к концу работы этого парламента у 100% португальцев был семейный врач. Конкурс все еще открыт, в нем принимают участие многие врачи, и мы увидим окончательный результат", - отметил он.

«Если мы сможем использовать все средства, у нас будет девяносто семь процентов португальцев с гарантированными семейными врачами. Это будет великий прорыв ... Я уверен, что три процента, которые не успел получить семейных докторов, сделают это в начале каденции следующего парламента", - добавил он. В своем выступлении премьер-министр также сказал, что его правительство на прошлой неделе достигло цели создания до конца работы парламента "еще ста новых семейных медицинских учреждений".