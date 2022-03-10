Португалия: Uber повысит цены в Большом Лиссабоне с 11 марта

Uber Portugal повысит цены на поездки в столичном районе Лиссабона с 11 марта. По словам компании, это решение связано с ростом спроса, а также с резким подорожанием топлива.

Минимальные тарифы претерпевают наиболее значительные повышения. В UberX минимальный тариф повышается с 2,50 евро до 3,25 евро, как и в подвидах UberX Saver, Uber Green и Uber Assist. Это сумма, взимаемая с пассажиров независимо от расстояния поездки.

Для Uber XL (автомобили, которые могут перевозить более пяти человек) изменение еще больше: с 4 евро до 5,20. Тем не менее, подвид с наиболее значительным увеличением - это Uber Black, который увеличивает минимальный тариф на 1,50 евро.

Новые минимальные тарифы для Uber Comfort и Uber Connect установлены на уровне 4 евро.

Повышение цен вступает в силу на неопределенный срок, и пока нет установленной даты изменения цен в других городах. Однако платформа указывает, что в будущем цены могут быть снова пересмотрены, «если появятся новые колебания спроса».

Повышение цен также является способом привлечь водителей, которые больше всего пострадали от резкого роста цен на топливо в последние недели.