Португалия: Uber уволит еще 3000 сотрудников из-за коронавируса

Вторник, 19 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Uber уволит еще 3000 сотрудников из-за коронавируса

Сокращения не будут затрагивать водителей.

Онлайн-сервис по заказу такси Uber сообщил об сокращении 3000 сотрудников в Португалии. Незадолго до этого, компания объявляла о сокращении 3700 рабочих мест (14% сотрудников). Об этом сообщает издание Observador.

Компания, на которую серьезно повлияли меры карантина, ограничивающие транспортные передвижения, закроет около 40 офисов по всему миру. Руководство сервиса сообщило, что они сконцентрируются на двух основных проектах - перевозках и сервисе по доставке еды Uber Eats, от нескольких проектах им придется отказаться.

“Учитывая драматическое влияние пандемии, и непредсказуемый характер эпидемии, мы сосредоточим наши усилия на перевозках и доставке еды”, - заявил глава компании.

Сокращения пройдут в большинстве отделений компании, однако не затронут водителей. Под увольнение попадут в основном сотрудники, обслуживающие клиентов и работники HR.

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