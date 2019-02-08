Португалия: убил жену и пошел выгуливать собаку

В Порту суд São João Novo приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, который жестоко расправился со своей супругой, а затем пошел выгуливать домашнего питомца. Об этом сообщает агентство Lusa.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года мужчина сначала избил 56-летнюю жену из-за того, что она курила в комнате, а после задушил ее. Женщина страдала от серьезных заболеваний, не могла передвигаться без посторонней помощи и оказать убийце сопротивление.

Суд посчитал доказанным тот факт, что обвиняемый действительно «намеревался убить» супругу, а также оценил степень совершенного насилия как «высокую».

Особым цинизмом суд посчитал то, что после совершения убийства, мужчина «продолжил жить в обычном режиме» и хладнокровно отправился выгуливать собаку.