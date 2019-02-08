Португалия: убил жену и пошел выгуливать собаку

Пятница, 08 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: убил жену и пошел выгуливать собаку

Женщина страдала от серьезных заболеваний и не могла оказать сопротивление.

В Порту суд São João Novo приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, который жестоко расправился со своей супругой, а затем пошел выгуливать домашнего питомца. Об этом сообщает агентство Lusa.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года мужчина сначала избил 56-летнюю жену из-за того, что она курила в комнате, а после задушил ее. Женщина страдала от серьезных заболеваний, не могла передвигаться без посторонней помощи и оказать убийце сопротивление.

Суд посчитал доказанным тот факт, что обвиняемый действительно «намеревался убить» супругу, а также оценил степень совершенного насилия как «высокую».

Особым цинизмом суд посчитал то, что после совершения убийства, мужчина «продолжил жить в обычном режиме» и хладнокровно отправился выгуливать собаку.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья