Португалия: участникам митинга против расизма выдвинут обвинения

Вторник, 09 Июнь 2020 Португалия

Португалия: участникам митинга против расизма выдвинут обвинения

Демонстрация возмутила лидеров профсоюзов полицейских.

В полиции общественной безопасности (PSP) сообщили, что в этот понедельник установили личность одного из подозреваемых в разжигании ненависти к стражам порядка на митинге против расизма. Напомним, митинги прошли в нескольких городах страны. На одну из демонстраций в городе Порту митингующие пришли с лозунгом “Хорошая полиция – мертвая полиция”.

В PSP заявили, что продолжат устанавливать личности других участников акций. По их словам, подобные лозунги “могут быть неверно истолкованы и привести к нежелательным беспорядкам, в то время как демонстрации планировались мирными”. Информация об участнике митинга была передана в прокуратуру округа Порту. Не исключено, что ему будут выдвинуты объявления в рамках уголовного дела.

Демонстрация уже возмутила лидеров профсоюзов полицейских. По мнению профсоюзных организаций, некоторые митингующие с плакатами «разжигали ненависть к полицейским».

Лидеры профсоюзов полицейских ASPP обратились с заявлением в прокуратуру на разжигание ненависти к полиции со стороны демонстрантов. Представитель профсоюза Пауло Родригеш сообщил, что не знает были ли лозунги согласованы какой-либо группой или же это была частная инициатива. Однако, по его словам, это «не тот тип лозунгов, который способствует созданию более справедливого и свободного общества». 

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