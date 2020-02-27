Португалия: участников карнавала задержали со стрельбой

Четверг, 27 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: участников карнавала задержали со стрельбой

Инцидент произошел в центре столицы, неподалеку от вокзала Cais do Sodré.

Участники карнавала в Лиссабоне, задержанные полицейскими в минувший понедельник, обвинили стражей порядка в превышении полномочий. Инцидент произошел в центре города, неподалеку от вокзала Cais do Sodré. Несколько участниц карнавала были задержаны полицейскими с применением силы. В ходе задержания один из стражей порядка произвел выстрел в воздух.

Одна из свидетельниц происшествия Таяна Баррозу рассказала изданию Activated, что полицейские применяли силу к женщине при аресте, при этом задержанная получила травму головы. Баррозу попыталась вмешаться и остановить полицейских.

Однако, вскоре в сети появились видео, подтверждающие, что, по всей видимости, нетрезвые участницы карнавала нарушали общественный порядок, заблокировав улицу для автомобилистов.

По словам полиции, страж порядка был вынужден совершить выстрел в воздух поскольку дебоширы не подчинялись требованиям полиции, а одна из участниц попыталась атаковать полицейского.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)