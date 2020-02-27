Португалия: участников карнавала задержали со стрельбой

Участники карнавала в Лиссабоне, задержанные полицейскими в минувший понедельник, обвинили стражей порядка в превышении полномочий. Инцидент произошел в центре города, неподалеку от вокзала Cais do Sodré. Несколько участниц карнавала были задержаны полицейскими с применением силы. В ходе задержания один из стражей порядка произвел выстрел в воздух.



Одна из свидетельниц происшествия Таяна Баррозу рассказала изданию Activated, что полицейские применяли силу к женщине при аресте, при этом задержанная получила травму головы. Баррозу попыталась вмешаться и остановить полицейских.



Однако, вскоре в сети появились видео, подтверждающие, что, по всей видимости, нетрезвые участницы карнавала нарушали общественный порядок, заблокировав улицу для автомобилистов.



По словам полиции, страж порядка был вынужден совершить выстрел в воздух поскольку дебоширы не подчинялись требованиям полиции, а одна из участниц попыталась атаковать полицейского.