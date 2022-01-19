Португалия участвует в турвыставке Fitur, представляя 7 регионов
На выставке Fitur, которая пройдет с 19 по 23 января в Мадриде, испанцам предложат «исследовать Португалию заново».
Испания традиционно является главным туристическим рынком для Португалии.
«Португалия участвует в 42-й выставке Fitur, крупнейшей туристической ярмарке на испанском рынке и одной из самых важных в мире», - подчеркнула Turismo de Portugal.
Присутствие Turismo de Portugal в Fitur преследует главную цель: реактивировать испанские туристические потоки и компенсировать падение туризма, вызванное пандемическим кризисом.
«Несмотря на контекст пандемии и снижение уровня международного спроса, в 2020 году Испания позиционировала себя как главный туристический рынок Португалии по показателю количества гостей, с рекордными 763 400 гостями, которые произвели 1 686 000 ночевок (3 место по этому показателю)».
Как указал Turismo de Portugal, «в 2021 году эта тенденция сохранится».