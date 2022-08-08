Португалия: учебный год начнется без профилакти Covid

Понедельник, 08 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: учебный год начнется без профилакти Covid

Правительство указывает, что школы начнут учебный год без мер против Covid-19.

Акцент будет сделан на индивидуальной ответственности населения за обеспечение здоровья.

Устаревшие расписания, использование масок или коридоров с односторонним движением, меры, действовавшие в школах во время пандемии, перестанут действовать с сентября.

По данным Министерства образования (ME), следующий учебный год пройдет без каких-либо мер по борьбе с Covid-19.

Принимая во внимание текущую фазу пандемии и действующую норму Главного управления здравоохранения (DGS), «каждый должен соблюдать немедикаментозные меры для предотвращения заражения», - обосновывает министерство.

Министр Жуан Кошта добавляет, что он находится в «постоянной координации» с DGS, «чтобы применять любые другие меры, которые могут быть определены в результате развития пандемии».

Однако директора школ еще не получили официального сообщения от правительства о том, что в учебном году, который начинается в сентябре, ограничений не будет.

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