Португалия: ученые Коимбры покорили энергию волн

Группа ученых из Университета Коимбры (UC) создала инновационное устройство для преобразования энергии морских волн в электрическую энергию - изобретение, уже защищенное международным патентом.

Новое устройство, названное REEFS, как аббревиатура от английских слов Renewable Electric Energy From Sea, появилось в результате восьмилетних исследований.

Работа велась в Лаборатории гидравлики, водных ресурсов и окружающей среды Департамента гражданского строительства факультета естественных и технологических наук Университета Коимбры.

Новый преобразователь волновой энергии «представляет собой модульное береговое устройство, которое полностью погружено в воду и невидимо с поверхности моря».

«Механизм поддерживается опорами, а остальная часть морского дна свободна для всех видов морских процессов», сказал руководитель проекта Жузе Лопеш де Алмейда.

С другой стороны, исследователь добавил, что устройство стремится использовать уже существующие технологии, а именно турбины со сверхнизким напором: они применяются на мини-ГЭС и недавно стали конкурентоспособными в коммерческом плане.

По словам Жузе Лопеша де Алмейды, «эту технологию можно перенести в море и применить ее именно для того, чтобы воспользоваться неровностями, создаваемыми волнами - заметьте, их высота на западном побережье часто составляет от одного до пяти метров».

Ученый также отметил, что REEFS при работе трансформируют «попеременное движение морских волн в непрерывный поток воды».

«Этот поток, создаваемый между гребнем и впадиной волн, может быть использован для привода вышеупомянутых сверхнизконапорных мини-гидротурбин», - подчеркнул он, утверждая, что устройство «представляет собой значительный технологический скачок».

Кроме того, утверждает UC, «эта технология способствует смягчению береговой эрозии, поскольку она может работать как искусственный риф , вызывая раннее обрушение волн».