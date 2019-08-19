Португалия: ученые просят помощи в записи стрекота цикад

Португальские ученые обратились с просьбой к местным жителям записать пение цикад. Таким образом исследователи планируют обновить информацию о 13 видах этих насекомых, живущих в стране. Об этом пишет The Portugal News.



Группа ученых Лиссабонского университета просит отправить звукозаписи, указав GPS координаты в социальную сеть Facebook, на страницу Cigarras de Portugal - insect singers или же на сайте Biodiversity4All.



Исследование будет проводиться до 30 сентября, его целью является создание первого в стране «Красного списка безпозвоночных».



Согласно данным от 2004 года в Португалии насчитывается около 13 видов цикад. В основном в регионе Алентежу и в Алагрве. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения. Особенно ученых беспокоит вид черно-белых цикад, самых крупных в стране Lyristes plebejus. Длина насекомого около пяти сантиметров, а ее стрекот напоминает шум скороварки.