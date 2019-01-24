Португалия: ученые создали «одежду будущего»

Четверг, 24 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: ученые создали «одежду будущего»

Ученые Авейру придумали одежду со встроенной электронной почтой.

Новинка поможет полностью интегрировать электронные устройства в ткань, таким образом на самой ткани будут появляться изображения и сигналы.

Рубашки, пальто, брюки и даже нижнее белье с сенсорными экранами. Группа ученых университета в Авейру представила новую технологию, которая позволяет гармонично интегрировать электронные устройства в текстиль. Изобретение — совместная работа португальских исследователей с сотрудниками Эксетерского университета в Великобритании и бельгийскими коллегами из центра CENTEXBEL.

Сейчас электронные приборы приклеиваются к одежде, что делает ее жесткой, а приборы хрупкими. Новинка поможет полностью интегрировать электронные устройства в ткань. Таким образом на самой ткани будут появляться изображения и сигналы.

Исследователи уверяют, что изобретение станет настоящим прорывом в сфере электронных устройств. Новинка предназначена для самых разных нужд. Например, для доступа к электронной почте или для ношения медицинских приборов, сообщающих о сердцебиении или кровяном давлении. В этом случае изобретение поможет предупредить об ухудшающемся состоянии здоровья.

«Эта техника позволяет интегрировать устройства непосредственно в волокна ткани, сохраняя ее внешний вид и гибкость, а также оставаясь мягкой на ощупь. Мы использовали экраны напоминающие обычные сенсорные, а также светящиеся устройства», - объяснила Елена Алвеш, ученый университета CICECO.

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