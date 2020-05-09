Португалия: ученые выявили 150 мутаций коронавируса

Суббота, 09 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: ученые выявили 150 мутаций коронавируса

Специалисты пока не готовы сказать стал ли вирус менее опасным.

Португальские ученые сравнили оригинальный геном вируса, который появился в китайском городе Ухань с геномом COVID-19 у заболевших в Португалии. В результате специалисты обнаружили 150 изменений в геноме.

Об этом сообщает издание PÚBLICO со ссылкой на Instituto Nacional de Saúde.

«По сравнению с изначальным геномом, изученным в Китае, было обнаружено 150 повторных мутаций вируса», - рассказали ученые. Известно, что вирус мутирует, как минимум, два раза в месяц.

Скорее всего, обнаруженные мутации свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к организму человека. Однако, ученые пока не готовы сказать значит ли это, что вирус стал более или, наоборот, менее опасным.

«Пока еще слишком рано говорить о том, что значат эти мутации из-за недостатка тестирований», - рассказал ученый Рикардо Лейте.

В мире более 3,6 млн человек заразились коронавирусом. Свыше 258 тысяч человек скончались. В Португалии число зараженных превышает 26 тысяч человек.

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