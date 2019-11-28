Португалия: учитель математики пытался задушить ученика

Правоохранители города Peso da Régua округа Vila Real разбираются в обстоятельствах нападения учителя математики одной из школ на 15-летнего ученика. Подросток получил несколько ссадин на шее, медики по словам матери подростка, зафиксировали «попытку удушения».



По предварительным данным, учитель атаковал подростка во вторник после урока математики в школе João de Araújo Correia в ответ на безобидную реплику. После инцидента ученик был доставлен в одну из городских больниц, где медики зафиксировали побои.



Родители уже заявили на учителя в правоохранительные органы. Директор оскандалившейся школы Сальвадор Феррейро рассказал журналистам, что в школе по факту инцидента также начали внутреннее расследование. Версия самого учителя пока остается неизвестной.