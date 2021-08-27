Португалия: учителей и школьников проверят на Covid-19

Пятница, 27 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: учителей и школьников проверят на Covid-19

Тестирование ожидает всех перед началом учебного года.

Скрининг на Covid-19, который будет проводиться в школьном сообществе в начале 2021/2022 учебного года, будет включать учителей и непреподавательский состав, а также учащихся 3 цикла и старшей школы, даже если они уже были вакцинированы.

Решение принято с учетом заключения Главного управления здравоохранения (DGS).

«Процесс тестирования, как это произошло в прошлом учебном году, будет проходить поэтапно, с учетом существующего потенциала тестирования в стране, начиная с преподавательского и непреподавательского состава, за которым следуют учащиеся средних школ и учащиеся 3 цикла», - указывает ведомство.

Ориентировочный календарь скрининга
Этап 1 - Преподаватели и непреподавательский состав - с 6 по 17 сентября.
Этап 2 - Учащиеся старшей школы - с 20 сентября по 1 октября.
Этап 3 - Учащиеся 3 цикла - с 4 по 15 октября.

Следует помнить, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет изначально была направлена ​​только на лиц с сопутствующими заболеваниями, но в конечном итоге DGS дала общие рекомендации для всех в этой возрастной группе. Вакцинация этих молодых людей началась 21 августа.

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