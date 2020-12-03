Португалия: учителя боятся заразиться в школах

Более 5000 учителей ответили на опрос Национальной федерации учителей Fenprof, цель которого - оценить условия безопасности здоровья в школах.

По данным опроса Fenprof, девять из десяти учителей обеспокоены или боятся ходить в школу, потому что считают, что правила, обеспечивающие гигиену и правильное расстояние во время пандемии, игнорируются.

Только 9,5% заявили, что чувствуют себя в безопасности в школах.

Остальные 90,5% учителей делятся на тех, кто обеспокоен (67,4%), и тех, кто признает, что боится заразиться (23,1%).

По этой причине Fenprof снова требует, чтобы Министерство образования усилило условия безопасности здоровья, утвердило профилактические меры, такие как проведение тестов и «прозрачность эпидемиологической ситуации» в школах.

Отсутствие надлежащих условий в школах во время пандемии - одна из причин, побудивших Fenprof объявить общенациональную забастовку 11 декабря.