Португалия: учителя боятся заразиться в школах

Четверг, 03 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: учителя боятся заразиться в школах

Около 90% учителей беспокоятся или боятся заразиться во время уроков.

Более 5000 учителей ответили на опрос Национальной федерации учителей Fenprof, цель которого - оценить условия безопасности здоровья в школах.

По данным опроса Fenprof, девять из десяти учителей обеспокоены или боятся ходить в школу, потому что считают, что правила, обеспечивающие гигиену и правильное расстояние во время пандемии, игнорируются.

Только 9,5% заявили, что чувствуют себя в безопасности в школах.

Остальные 90,5% учителей делятся на тех, кто обеспокоен (67,4%), и тех, кто признает, что боится заразиться (23,1%).

По этой причине Fenprof снова требует, чтобы Министерство образования усилило условия безопасности здоровья, утвердило профилактические меры, такие как проведение тестов и «прозрачность эпидемиологической ситуации» в школах.

Отсутствие надлежащих условий в школах во время пандемии - одна из причин, побудивших Fenprof объявить общенациональную забастовку 11 декабря.

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