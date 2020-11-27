Португалия: учителя назначили всеобщую забастовку на 11 декабря

Пятница, 27 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: учителя назначили всеобщую забастовку на 11 декабря

Профсоюз учителей Fenprof сообщает, что в этот день не будет предоставляться даже минимального набора услуг.

Fenprof оправдывает решение «серьезностью проблем, которые продолжают нарастать» и «блокированием правительственными чиновниками всех способов диалога и переговоров, направленных на решение проблем».

В уведомлении подробно описывается, что забастовка состоится с 0:00 до 24:00 11 декабря, и подчеркивается, что преподаватели «продолжают оставаться жертвой огромной несправедливости».

В числе несправедливостей упоминается невозможность полного учета и оплаты рабочих часов, отсутствие понятного пенсионного режима, ухудшение условий работы и многое другое.

Профсоюзная структура также утверждает, что необходимо усилить профилактику заражения Covid-19 в школах «согласно стандартам безопасности здоровья, которые в большинстве школ не соблюдаются».

В целом, Fenprof считает, что «нет альтернативы, кроме как прибегнуть к забастовке как форме протеста, а также потребовать диалога, переговоров и решения конкретных проблем. Для этого представлено уведомление о забастовке 11 декабря 2020 года, охватывающей всю территорию страны».

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