Португалия учредила фонд для внутреннего туризма

Государственный секретарь по туризму, торговле и услугам Нуно Фазенда объявил 12 июля об открытии линии поддержки Инвестиционного фонда внутреннего туризма.

Линия распределит 15 млн евро для компаний, которые владеют туристической недвижимостью или которые собираются конвертировать недвижимость в объекты для туризма на малонаселенных территориях.

Цель, согласно заявлению, направленному Министерством экономики, состоит в том, чтобы «стимулировать каталитический эффект туризма и экономического развития этих территорий для внутреннего туризма».

Заявки на поддержку, созданные TF Turismo Fundos - SGOIC, SA, могут содержать инвестиционные предложения по переквалификации или модернизации недвижимости, в дополнение к недвижимости для продажи и сдачи в аренду.

Максимальная стоимость каждой операции составляет два млн евро.

Министерство экономики также указывает, что «инвестиции должны способствовать уменьшению региональной асимметрии и снижению сезонности спроса на территории, приумножению культурного и природного наследия, устойчивому развитию местных сообществ, и должен представлять определенную степень инноваций по сравнению с уже существующим предложением в регионе».

«Это уже седьмая мера, которую мы осуществляем в рамках Программы внутреннего туризма, отражающая постоянные усилия по реализации мер и конкретной поддержки на местах в пользу внутренних районов», - напоминает Нуно Фазенда.