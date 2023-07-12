Португалия учредила фонд для внутреннего туризма

Среда, 12 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия учредила фонд для внутреннего туризма

Линия правительственной поддержки имеет 15 млн евро для распределения между компаниями, которые владеют туристической недвижимостью.

Государственный секретарь по туризму, торговле и услугам Нуно Фазенда объявил 12 июля об открытии линии поддержки Инвестиционного фонда внутреннего туризма.

Линия распределит 15 млн евро для компаний, которые владеют туристической недвижимостью или которые собираются конвертировать недвижимость в объекты для туризма на малонаселенных территориях.

Цель, согласно заявлению, направленному Министерством экономики, состоит в том, чтобы «стимулировать каталитический эффект туризма и экономического развития этих территорий для внутреннего туризма».

Заявки на поддержку, созданные TF Turismo Fundos - SGOIC, SA, могут содержать инвестиционные предложения по переквалификации или модернизации недвижимости, в дополнение к недвижимости для продажи и сдачи в аренду.

Максимальная стоимость каждой операции составляет два млн евро.

Министерство экономики также указывает, что «инвестиции должны способствовать уменьшению региональной асимметрии и снижению сезонности спроса на территории, приумножению культурного и природного наследия, устойчивому развитию местных сообществ, и должен представлять определенную степень инноваций по сравнению с уже существующим предложением в регионе».

«Это уже седьмая мера, которую мы осуществляем в рамках Программы внутреннего туризма, отражающая постоянные усилия по реализации мер и конкретной поддержки на местах в пользу внутренних районов», - напоминает Нуно Фазенда.

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