Португалия: удаленная работа больше не рекомендуется

С 1 октября использование удаленной работы больше не является рекомендованным.

Нововведение одобрено 23 сентября Советом министров и является частью нового этапа отмены ограничений, в который страна должна вступить уже в следующем месяце.

Важно помнить, что в первые пять месяцев 2021 года внедрение удаленной работы было обязательным по всей стране, учитывая обострение пандемического кризиса, даже без соглашения между работником и компанией.

С 1 августа удаленная работа превратилась из обязательной в рекомендованную по всей стране, но, с другой стороны, компаниям пришлось изменить часы работы своих сотрудников, чтобы избежать скопления людей. Теперь, когда появились успехи в вакцинации против Covid-19, правительство решило также усилить эту рекомендацию.

С октября Португалия перейдет из состояния чрезвычайной ситуации в более спокойное состояние боевой готовности.