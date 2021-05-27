Португалия: удаленная работа остается обязательной до 13 июня

Правительство одобрило резолюцию, которая продлевает ситуацию стихийного бедствия до 13 июня, что означает, что удаленная работа остается обязательной во всех муниципалитетах до этой даты.

Хотя страна вышла из режима чрезвычайного положения, использование удаленной работы остается обязательным во всех муниципалитетах страны.

Это правило действует даже при отсутствии соглашения между работодателем и работником и независимо от трудовых отношений.

Правительство ввело такую ​​обязанность в соответствии с законом, который продлен до конца года и который позволяет сохранять обязательную удаленную работу в территориальных районах, «где это оправдано эпидемиологической ситуацией», говорится в постановлении Совета министров.