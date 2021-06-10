Португалия: удаленная работа остается обязательной в ряде районов
В Лиссабоне и трех других муниципалитетах режим удаленной работы будет сохранен.
Внедрение удаленной работы будет по-прежнему обязательным в Лиссабоне и в трех других муниципалитетах, учитывая высокий уровень заболеваемости Covid-19 в этих областях.
В остальных регионах страны с 14 июня удаленная работа будет только рекомендована, и будут применяться правила, предусмотренные Трудовым кодексом.
«На национальном уровне больше нет обязательств по удаленной работе. Она останется обязательной в Лиссабоне, Браге, Вале-де-Камбра и Одемире - естественно, там, где это возможно», - пояснила министр Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции после заседания Совета министров в этот четверг.
С середины января использование удаленной работы стало обязательным по всей стране, даже без соглашения между работником и работодателем, чтобы смягчить распространение пандемического вируса.
Однако правительство понимает, что в настоящее время созданы условия для отмены этого обязательства, за исключением муниципалитетов с более высоким уровнем заболеваемости.
Удаленная работа будет оставаться обязательной в муниципалитетах, где заболеваемость превышает 120 новых случаев на 100 000 жителей (или 240 новых случаев на 100 000 жителей в муниципалитетах с низкой плотностью населения) в течение двух недель подряд.