Португалия: удаленная работа остается обязательной в ряде районов

Внедрение удаленной работы будет по-прежнему обязательным в Лиссабоне и в трех других муниципалитетах, учитывая высокий уровень заболеваемости Covid-19 в этих областях.

В остальных регионах страны с 14 июня удаленная работа будет только рекомендована, и будут применяться правила, предусмотренные Трудовым кодексом.

«На национальном уровне больше нет обязательств по удаленной работе. Она останется обязательной в Лиссабоне, Браге, Вале-де-Камбра и Одемире - естественно, там, где это возможно», - пояснила министр Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции после заседания Совета министров в этот четверг.

С середины января использование удаленной работы стало обязательным по всей стране, даже без соглашения между работником и работодателем, чтобы смягчить распространение пандемического вируса.

Однако правительство понимает, что в настоящее время созданы условия для отмены этого обязательства, за исключением муниципалитетов с более высоким уровнем заболеваемости.

Удаленная работа будет оставаться обязательной в муниципалитетах, где заболеваемость превышает 120 новых случаев на 100 000 жителей (или 240 новых случаев на 100 000 жителей в муниципалитетах с низкой плотностью населения) в течение двух недель подряд.