Португалия: удаленная работа остается обязательной в ряде районов

Четверг, 10 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: удаленная работа остается обязательной в ряде районов

В Лиссабоне и трех других муниципалитетах режим удаленной работы будет сохранен.

Внедрение удаленной работы будет по-прежнему обязательным в Лиссабоне и в трех других муниципалитетах, учитывая высокий уровень заболеваемости Covid-19 в этих областях.

В остальных регионах страны с 14 июня удаленная работа будет только рекомендована, и будут применяться правила, предусмотренные Трудовым кодексом.

«На национальном уровне больше нет обязательств по удаленной работе. Она останется обязательной в Лиссабоне, Браге, Вале-де-Камбра и Одемире - естественно, там, где это возможно», - пояснила министр Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции после заседания Совета министров в этот четверг.

С середины января использование удаленной работы стало обязательным по всей стране, даже без соглашения между работником и работодателем, чтобы смягчить распространение пандемического вируса.

Однако правительство понимает, что в настоящее время созданы условия для отмены этого обязательства, за исключением муниципалитетов с более высоким уровнем заболеваемости.

Удаленная работа будет оставаться обязательной в муниципалитетах, где заболеваемость превышает 120 новых случаев на 100 000 жителей (или 240 новых случаев на 100 000 жителей в муниципалитетах с низкой плотностью населения) в течение двух недель подряд.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)