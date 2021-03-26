Португалия: удаленная работа останется обязательной до конца года

Пятница, 26 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: удаленная работа останется обязательной до конца года

На это решение не повлияет даже отмена чрезвычайного положения.

Государственный министр Мариана Виейра да Силва объяснила, что в соответствии с общим режимом удаленная работа остается обязательной до конца года, даже если в стране не действует чрезвычайное положение.

В четверг правительство утвердило постановление, в котором «продлевает до 31 декабря 2021 года исключительный и переходный режим реорганизации работы и минимизации рисков передачи инфекции Covid-19 в контексте производственных отношений без ущерба для возможности дальнейшего продления после консультации с социальными партнерами».

Речь идет о продлении срока действия Декрета-закона № 79-A / 2020, который истек в этом месяце и который устанавливает обязательную удаленную работу.

Согласно постановлению, «применение режима удаленной работы является обязательным, независимо от трудовых отношений, когда соответствующие функции позволяют выполнять эти функции и у работника есть условия для их выполнения, без необходимости в письменном соглашении между работодателем и работником».

Постановление, которое будет действовать до декабря, в свою очередь, предусматривает, что удаленная работа является обязательной только в муниципалитетах, где существует больший риск распространения Covid-19.

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