Португалия: удаленная работа становится обязательной в 60 муниципалитетах

Удаленная работа остается лишь рекомендацией для страны в целом, но в 60 муниципалитетах она является обязательной, учитывая распространение пандемии и высоких показатели заболеваемости.

Список регионов был обновлен в четверг министром Марианой Виейра да Силва на пресс-конференции после заседания Совета министров.

С 14 июня использование удаленной работы остается лишь рекомендацией для большинства территорий Португалии, но является обязательной в муниципалитетах, наиболее пострадавших от кризиса в области здравоохранения.

Это относится к муниципалитетам с высоким уровнем риска (Албергария-а-Велья, Аленкер, Авейру, Азамбужа, Бомбаррал, Брага, Карташу, Констансия, Ильяву, Лагоа, Матозиньюш, Обидуш, Палмела, Портимао, Паредеш-де-Коура, Рио-Майор, Сальватерра-де-Магуш, Сантарен, Сетубал, Синеш, Торреш Ведраш, Транкозу, Трофа, Виана-ду-Алентежу, Вила-Нова-де-Фамаликао, Вила-Нова-де-Гайя, Визеу) и муниципалитеты с очень высоким риском (Албуфейра, Алкошете, Алмада, Амадора, Арруда-душ-Виньюш, Авиш, Баррейру, Кашкайш, Фару, Лагуш, Лиссабон, Лоуле, Лоуреш, Лориньян, Мафра, Мира, Мойта, Монтижу, Моурао, Назаре, Одивелаш, Оэйраш, Ольяу, Санту-Тирсу, Сан-Браш-де-Алпортел, Сейшал, Сезимбра, Силвеш, Синтра, Собрал-де-Монте-Аграсу, Вагуш, Вила-Франка-де-Шира).

Эти списки были обновлены 8 июля с учетом развития пандемического кризиса в этих регионах за последние 14 дней.

В перечисленных муниципалитетах внедрение удаленной работы не зависит от соглашения между работодателем и работником, хотя обе стороны могут отказаться от принятия этого режима с возможностью вмешательства Управления по условиям труда (ACT).

В других муниципалитетах страны должны применяться правила, предусмотренные Трудовым кодексом , а это означает, что использование удаленного режима зависит от письменного соглашения между работодателем и работником.

Обратите внимание, что такая дифференциация по муниципалитетам возможна только в соответствии с декретом-законом, который правительство продлило до конца года и который позволяет ему применять удаленный режим в территориальных районах, «где это оправдано эпидемиологической ситуацией», определенной постановлением Совета министров.