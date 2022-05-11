Португалия: Удостоверение личности и водительские права - официально на вашем смартфоне
Мир становится все более цифровым, и практически нет смысла носить с собой «физические» карты.
Знаете ли вы, что вы можете иметь многие свои документы на своем смартфоне для официального предъявления?
Просто установите приложение id.gov.pt.
Данное официальное приложение, созданное государственной администрацией, позволяет вам хранить и просматривать свои документы в цифровом виде.
С помощью него вы можете получить доступ к своему Удостоверению личности (Cartão de Cidadão, CC), водительским правам (carta de condução), карте ADSE (системе страхования госслужащих), а также карте бывших бойцов - участников колониальных войн (cartão de antigo combatente).
Приложение id.gov.pt является бесплатным и простым в использовании. Доступно для систем iOS и Android, и в настоящее время многие организации принимают информацию/идентификацию в этой форме (вместо формата «физической» карты).
Данное приложение имеет функции для просмотра и обмена данными документов. Проверка идентификационных данных осуществляется с помощью валидатора «QR-код», доступного в меню, либо путем загрузки сертифицированного PDF-файла, который может быть передан в электронном виде, с данными, содержащимися в документе, для подтверждения его подлинности.
А также - подтверждение домашнего адреса (Comprovativo de morada)
Обычно для подтверждения домашнего адреса мы предоставляем копию счета за воду или электроэнергию, но есть более простой и практичный способ - через приложение id.gov.pt.
Как указывалось выше, приложение id.gov.pt позволяет экспортировать данные каждого документа в соответствующий файл PDF. Таким образом вы создадите цифровой сертификат (certidão digital), которым сможете поделиться с третьими лицами по электронной почте или другим каналам. Например, вы можете отправить цифровой сертификат данных вашего CC, чтобы подтвердить свой адрес.
Для этого в приложении id.gov.pt выберите СС, а затем используйте опцию «exportar», активировав при этои опцию «morada» (адрес). Конечным результатом будет документ с адресом и еще некоторыми данными.
Кроме того, цифровой сертификат в PDF-файле автоматически подписывается квалифицированной цифровой подписью, признанной и сертифицированной Португальским государством и Регламентом 910/2014 Европейского Союза.
Приложение id.gov.pt работает в автономном режиме (без подключения к Интернету) или в режиме онлайн. В автономном режиме можно просматривать только данные цифровых документов, хранящихся в приложении.
Подчеркнем, что вы можете использовать цифровые сертификаты, созданные в приложении id.gov.pt, помимо Португалии, и в других странах Европейского Союза - для подтверждения данных, имеющихся в ваших документах.
Отметим, что помимо id.gov.pt Агентство по административной модернизации (AMA) предлагает другие очень интересные приложения для смартфонов, такие как MyADSE, MySNS, Autenticação Gov и пр.