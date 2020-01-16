Португалия: УЕФА изменил схему команды года ради попадания в нее Роналду

В среду УЕФА представил символическую команду 2019 года, которая составлялась на основании голосования болельщиков. Однако многие обратили внимание на необычную тактическую схему команды — 4-2-4. По слухам, выбрана она была неслучайно: Роналду, один из самых медийных футболистов в мире, финишировал в голосовании лишь четвертым среди игроков атаки, позади Лионеля Месси, Садио Мане и Роберта Левандовски. Раздосадованные этим фактом боссы УЕФА, которым пришлось бы оставить португальца за бортом символической сборной, нашли выход из ситуации, по слухам, убрав из состава французского полузащитника «Челси» Н’Голо Канте, пишет sport24.ru.

В УЕФА, разумеется, отказались признать теорию. Один из представителей организации заявил, что подобные тактические изыски в сборных года — дело привычное, а Роналду по праву получил свое место в сборной как победитель Лиги наций — 2019 в составе сборной Португалии.