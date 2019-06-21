Португалия: угольные электростанции уйдут в прошлое

Пятница, 21 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: угольные электростанции уйдут в прошлое

Решение было принято в результате двухнедельных дебатов в парламенте.

Премьер-министр Антонио Кошта сообщил, что страна планирует полностью отказаться от угольных электростанций уже в 2030 году. Причиной стало загрязнение экологии. Старые угольные ТЭС загрязняют атмосферу и выбрасывают больше СО2, чем аналогичные.

Антонио Кошта заявил, что решение было принято в результате двухнедельных дебатов в парламенте.

«Мы слышали как тысячи молодых людей призывали к этому во время студенческих климатических забастовок», - подчеркнул Кошта.

По словам преьмер-министра, такое решение полностью совпадает с международными обязательствами Португалии в области защиты экологии.

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