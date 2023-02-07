Португалия: украинцы уезжают из страны



С начала военных действий в Украине Португалия предоставила временную защиту более 57 тысячам украинцев или иностранцам, проживающим в этой стране.

По меньшей мере 1529 украинцев, получивших временную защиту из-за военных действий, покинули Португалию в прошлом году. Это составляет 2,6% от общего числа беженцев, запросивших поддержку у страны, свидетельствуют данные SEF.

SEF указывает, что 1529 граждан Украины обратились с просьбой об отмене запросов на временную защиту, которые они оформляли в SEF.

Из 57 626 временных убежищ 33 696 были предоставлены женщинам и 23 930 мужчинам, причем больше всего их было в Лиссабоне (12 330), Кашкайше (3626), Порту (2932), Синтре (1950) и Албуфейре (1426).

SEF также указывает, что им было выдано 47 377 свидетельств о предоставлении вида на жительство в рамках режима временной защиты - документа, который содержит номера пользователей Национальной службы здравоохранения, социального обеспечения и налогового удостоверения, который необходим беженцам для начала работы и доступа к соцподдержке.

Временная защита, автоматически предоставляемая в Португалии украинским беженцам, действует в течение одного года и может быть продлена дважды на период в шесть месяцев.