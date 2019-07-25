Португалия: украинец требовал деньги от посольства, угрожая суицидом

В Порту, спасатели совместно с полицейскими в течение нескольких часов вели переговоры с украинцем, который взобрался на крышу здания. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.



Инцидент произошел 24 июля, рано утром. Около 6 утра мужчина поднялся на крышу одного из зданий в районе Паредеш (Paredes). На место выехали экстренные службы: скорая, полиция и спасатели. После чего мужчина потребовал переговоров с представителем украинского посольства, по всей видимости, угрожая спрыгнуть с высоты.



Сообщается, что мужчина испытывал финансовые трудности, из-за чего не мог вернуться на родину. На крышу он решил подняться в порыве отчаяния. У представителей посольства он собирался потребовать деньги на билет до Украины. После успешно проведенных переговоров, мужчина согласился спуститься вниз. О дальнейшей судьбе украинца не сообщается.