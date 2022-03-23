Португалия: украинская община стала второй по численности

Среда, 23 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: украинская община стала второй по численности

Беженцы, прибывающие в Португалию, сделали украинскую общину второй по численности проживающей в стране после бразильской.

Данные Службы по делам иностранцев и границ (SEF) свидетельствуют о том, что с начала конфликта между Россией и Украиной 18 400 граждан этой страны обратились к Португалии за временной защитой.

По данным SEF, ранее в Португалии проживали 27 200 украинцев, а в настоящее время насчитывается более 45 500 граждан, что делает эту общину второй по величине в стране.

Украинская община, проживающая в Португалии, потеснила граждан Соединенного Королевства, которых насчитывается около 42 300 человек.

По данным SEF, наиболее представительными являются выходцы из Бразилии (209 072 человека).

За ней следуют Украина, Великобритания, Кабо-Верде (35 913 человек), Индия (30 995 человек) и Италия (30 887 человек).

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